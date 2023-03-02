Bulun Sude kızımızı. 19 yaşındaki Sude enkazdan sağ çıkarıldı, hastaneye götürüldükten sonra sır oldu

Depreme Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalanan Öcal ailesi enkaz altında kaldı. 33 saat sonra yardım ekiplerinin müdahalesiyle baba Mehmet Nasif Öcal ve anne Yasemin Öcal ile birlikte 3 kız çocukları enkazdan sağ çıkarıldılar.

Öcal çifti ile 15 ve 7 yaşlarındaki 2 kızları, Adana Şehir Hastanesi'nde 18 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi ancak büyük kızları 19 yaşındaki Sude Lal Öcal'dan bir daha haber alınamıyor.

‘’AYNI HASTANEYE GÖTÜRÜLECEĞİMİZİ SÖYLEDİLER’’

Depremden 33 saat sonra kurtarılan anne Yasemin Öcal, "Sude, enkaz altında nefes alamadığını söylüyordu. Panik atağı da vardı. O yüzden ilk önce durumunun kötü olduğunu tahmin ettiğim Sude'yi çıkarmalarını istedim. Önce Sude, sonra Nisa ardından Beren enkazdan çıkarıldı. Sıra bana geldi. Parmaklarım ve kolum enkazda sıkışmıştı. Beni de çıkarmayı başardılar. İlk gördüğüm şey; gökyüzü oldu. Hemen çocuklarımı sordum, gösterdiler. Hastaneye aynı ambulansla götürmelerini istedim. Fakat ambulanslarla aynı hastaneye götürüleceğimizi söylediler" diyerek süreci anlattı.

‘’KIZIMIZIN EN KISA ZAMANDA BULUNMASINI İSTİYORUZ’’

Anne ve Baba, "Taburcu olup, enkazdan çıkarıldıktan sonra bize müdahale eden sağlık ekiplerine ulaştık; Sude'yi sorduk. Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Sude'nin 2 kez kalbinin durduğu, kalp masajının ardından hayata döndüğü söylendi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kadar herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı da belirtildi. Fakat şu an kızımın akıbeti belirsiz. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nden nereye sevk edildi, bilmiyoruz. Sude'den günlerdir hiçbir haber alamıyoruz. Kızımızın en kısa zamanda bulunmasını istiyoruz" dediler.

‘’VÜCUDUNDA ÇİZİK BİLE YOKTU’’

Depremin ardından Konya'dan Hatay'a görevlendirilen Taşır Apartmanı'nın enkazından kurtarma çalışmalarına katılan Karatay Belediyesi personeli İbrahim Konuk, Sude'nin sağ olarak çıktıktan sonra kaybolduğunu düşünmekten uyuyamadığını söyledi.

Konuk, "Biz Karatay Belediyesi öncülüğünde Hatay'a sevk edildik. Enkazda kalan 5 kişilik bir aileye müdahale ettik ve kurtardık. Enkazdaki ailenin sesini duyduğumuzda aile çok dar bir yerdeydi. Benim de kapalı alan korkum var. Allah o gün bana bir güç verdi. Sırtüstü sürünerek içeri girdim. Ailenin bulunduğu yerde kombi ve sandalye yaşam üçgeni oluşturmuş. Sude de merdiven boşluğundaydı ve üzerinde bir dolap vardı. Dolabı kırarak müdahale ettik ve sağ salim çıkardık. Hiçbir yerinde çizik yoktu.

Günlerdir kurtardığımız çocuktan haber alamıyoruz. Ben düşünmekten uyuyamıyorum. Psikolojik olarak çöktüm. Sağlam çıkardığımız çocuk hiçbir yerde yok. Bölgedeki tüm hastaneleri araştırdık, bulamıyoruz. Sağ salim enkazdan çıkardığım çocuğun bulunamaması vicdanımı rahatsız ediyor" dedi.