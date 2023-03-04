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Enkazdan sağ çıkartılan Merve sır oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Sarıgül Melek Hatun Apartmanı'nın enkazından sağ çıkarılıp hastaneye kaldırılan Merve Ateş’ten (26) bir daha haber alınamadı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 13:00
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Enkazdan sağ çıkartılıp hastaneye kaldırılan Merve ‘sır’ oldu

Enkazdan sağ çıkartılan Merve sır oldu
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Hatay'ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 544 Sokak'ta Ateş ailesinin oturduğu Sarıgül Melek Hatun Apartmanı da yıkıldı.

Hadiye ve Turgut Ateş çifti ile kızları Merve, enkaz altında kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu Ateş çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Enkazdan sağ çıkarılan Merve Ateş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yakınları, Merve'den bir daha haber alamadı.

Merve Ateş’in ablası İpek Koca, "Kardeşim buradan canlı çıktı. Dayım ve akrabalarımla sohbet bile etti. 'Mersin’e sevk edeceğiz' denildi. Oraya gönderilmiş ama kardeşimin ölüsü de dirisi de ortada yok. Kardeşimi sağlıklı görmek istiyorum" dedi.

Anne-babasından geriye kalan eşyalara sarılıp gözyaşları döken İpek Koca, kardeşinin yaşıyorsa hangi hastanede olduğunu bilmek ve ona kavuşmak için yardım istedi. (DHA)

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