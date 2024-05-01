Bulutistan Avrupa’da büyümeyi hedefliyor

Avrupa pazarına Almanya’nın finans ve telekomünikasyon merkezi Frankfurt’ta geçen yıl kurduğu ICT Cloud markasıyla giren Bulutistan, bu pazarda yüzde 100 Türk sermayeli yatırımcı olarak uçtan uca bulut hizmeti verecek.

Turcorn 100 Programı’na kabul edilen bulut hizmet sağlayıcısı Bulutistan, uluslararası teknoloji şirketi olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bulutistan kurucusu ve CEO’su Begim Başlıgil, Bulutistan Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gençtürk ve CTO Hakan İnanır, şirketin yurt içi ve yurt dışı pazardaki büyüme hedeflerini paylaştı.

Bulutistan Kurucusu ve CEO’su Begim Başlıgil, dünyada dijital dönüşümün hız kazanmasının bulut bilişim çözümlerine ihtiyacı artırdığını belirterek, 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 600 milyar dolar olan küresel bulut pazarı büyüklüğünün 2027 yılında yaklaşık 900 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi. Başlıgil, Türkiye’deki bulut pazarının 500 milyon dolar civarında olduğunu birkaç yıl içerisinde 1 milyar dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini vurguladı.

Başlıgil, Avrupa pazarında ise ICT Cloud markasıyla faaliyet gösterdiklerini bu şirketin geçen yıl Almanya Frankfurt’ta kurulduğuna dikkat çekti. Avrupa pazarında faaliyet gösteren ICT Cloud GmbH’nin ana firma olan ICT Bulut Bilişim A.Ş’nin yüzde 100 iştiraki olduğunu söyledi.

Başlıgil, yatırımcılarla birlikte ivmeyi arttırdıklarını ve büyümeye devam ettiklerini belirterek, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin %76'sına ve 20 holdingin %80'ine hizmet verdiklerini söyledi. Başlıgil Azerbaycan'dan başlayarak müşteri tabanını genişlettiklerini belirterek yeni pazarlara yatırım yaptıklarını açıkladı.

Frankfurt'ta şirket kurduklarını belirten Başlıgil Almanya, İsviçre, Hollanda ve sonrasında Londra ve Dubai'de de faaliyet göstermek için hazırlıklarının sürdürdüklerini söyledi. Avrupa pazarında yüzde 100 Türkiye sermayeli yatırımcı olduklarını söyleyen Başlıgil Uluslararası gelirleri %200 artırdıklarını söyledi. Başlıgil hedeflerinin unicorn olduğunu belirtti.

TREND YAPA ZEKA

Teknoloji alanında Türkiye’nin devasa bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken Başlıgil, Türkiye'nin ilacının teknoloji yatırımı yapmak olduğunu belirterek, “Yapay zeka şu anda sektörün önde gelen trendi” dedi.