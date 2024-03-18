Bulutistan ve İtera Teknoloji Oracle projeleri için güç birliği yaptı

Yeni nesil ürün ve hizmetleriyle çok sayıda sektörün dönüşümüne yön veren Bulutistan, farklı uzmanlık alanları doğrultusunda gerçekleştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Başta Oracle olmak üzere veri tabanı ve BT platform çözümleri sunan İtera Teknoloji ile gerçekleştirdiği iş birliği ile Oracle proje geliştiricilerinin çözüm ortağı olacak.

İş birliği kapsamında İtera Teknoloji ve Bulutistan yenilikçi bir Oracle lisanslama modeli mimarisi inşa edecek. Böylece proje geliştiriciler için oldukça zorlayıcı olan lisanslama aşaması kolaylaştırılırken, Bulutistan'ın sunduğu bulut altyapısıyla şirketler, Oracle çözümlerine yönelik ihtiyaç duyulan tüm hizmetlere 7/24 kesintisiz bir şekilde ulaşabilecek.

‘ORACLE EKOSİSTEMİNDE YER ALMAK İSTEYENLERE REHBERLİK EDECEĞİZ’

İş birliği ile Oracle proje taleplerine hızlı, kapsamlı ve etkin bir şekilde yanıt verebilmeyi hedeflediklerini kaydeden Bulutistan Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gençtürk, "Çok sayıda şirkete karmaşık gelebilen lisanslama kurallarına sahip olan Oracle ürünleri, dünya çapında yaygın ve teknik anlamda kendini ispatlamış teknolojiler barındırıyor. Yeni nesil teknolojilerle oluşturduğumuz bulut altyapımızla Oracle proje geliştiricilerinin faaliyetlerine hız ve sürdürülebilir verimlilik kazandıracağız. Proje geliştiricileri güvenli bir havuzda buluştururken iş hedeflerine de katkı sağlayacağız. Şirketler kanun ve yönetmeliklere uygun Oracle lisanslama kuralları çerçevesinde güvenli, özelleştirilmiş ve kendini kanıtlamış hizmetlere anında ulaşabilecek iş birliği ile Oracle çözümlerine ulaşmak ve en iyi hizmeti almak isteyen şirketler için pusula görevi göreceğiz” diye konuştu.

‘ŞİRKETLERİN ÇÖZÜM MERKEZİ OLACAĞIZ’

İtera Bilgi Teknolojileri CEO'su İbrahim Saygılı ise konuya ilişkin şunları söyledi: "İş birliği ile Bulutistan'ın yeni nesil teknolojilerinden güç alarak müşteri memnuniyetini ve iş hacmimizi artırmayı hedefliyoruz. Bulutistan ile gücümüzü birleştirerek şirketlerin çözüm merkezi olacağız. Oracle ürünleri ile ilgili yeni bulut hizmet modellerini birlikte kurgulayacağımız uzun soluklu bir yolculuğun henüz başındayız. Başlangıç için yılda en az 3 proje geliştirmeyi planlıyoruz. Hizmet ve bulut platform tarafında ortalama bir Oracle projesinin hacmine göre, başlangıç için yılda 50- 60 bin euro bandında bir gelir hedefliyoruz. Bu hacim her tekrarlandığında, ekibimize yeni bir uzman katacak imkana sahip olacağız. Bu yolla, Oracle ve veri tabanları yönetilen hizmetler kategorisindeki uzman ekibimizi büyütebileceğimizi öngörüyoruz."