Borsa günün ilk yarısında geriledi. En çok hangi hisseler düştü

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi. En çok hangi hisseler düştü
Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 oranında düşüşle 8.816,52 seviyesine geriledi.

Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 12,18 puan azalan endeks, toplam 37,3 milyar lira işlem hacmine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 1,80 artış gösterirken, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Sektör endekslerinde en fazla kazancı yüzde 2,96 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı elde ederken, en büyük kaybı yüzde 3,97 ile spor sektörü yaşadı.

Küresel piyasalar, ABD, İngiltere ve Japonya’nın merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacakları haftaya olumlu başlangıç yaptı. Türkiye’de ise yatırımcıların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) vereceği para politikası kararlarında. AA Finans anketine göre, ekonomistler TCMB’nin politika faizini yüzde 45,00 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor ve yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması da yüzde 45,00 olarak öngörülüyor. Teknik analizlere göre, BIST 100 endeksinde 8.740 puan destek, 9.100 ve 9.200 puan ise direnç seviyeleri olarak izleniyor.

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