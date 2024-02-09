Bunak değilim diyen Biden’dan yeni gaf. Meksika ile Mısır’ı karıştırdı

ABD Başkanı Biden, bugün hakkında yaşanan ‘gizli belge bulundurmak’ sebepli yaşananlar hakkında düzenlediği basın toplantısında, Özel Yetkili Savcı Hur'un kamuoyuna yeni açıkladığı raporu değerlendirdi.

Biden evinden çıkan gizli belgelerle ilgili en başından itibaren savcılıkla işbirliği yaptığını, ilgili dosyaların çoğunu kendisinin değil görevlilerin taşıdığını ve gizli dosyaları kasıtlı olarak elinde tutmadığını savunurken, "Raporda bana yönelik hiçbir suçlama yapılmadı, doğrusu da buydu" dedi.

Söz konusu raporda kendi hafızasına ve yaşına ilişkin bazı ifadelerden rahatsız olduğunu vurgulayan Biden, kendisinin akıl sağlığının ve hafızasının gayet iyi durumda olduğunu, bunak olmadığını savundu.

Biden, "Bana hafızası iyi değil demiş, hafızam iyi durumda. Oğlumun ölüm yılını hatırlamadığım belirtilmiş, buna nasıl cüret ederler, kim bunu unutabilir" şeklinde konuşurken, savcı Hur'un raporundaki bu tür ifadelerin doğru olmadığını belirtti.

'HAFIZAM İYİ' DEDİKTEN DAKİKALAR SONRA YENİ GAF YAPTI

Hafızasının gayet iyi durumda olduğunu söyleyen Biden'ın, bu cümlelerinden birkaç dakika sonra Gazze ile ilgili bir soruya yanıt verirken, "Meksika Devlet Başkanı Sisi ile görüştüm" demesi Amerikan kamuoyunda ve medyasında gündem oldu.

Özellikle Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Biden'ın bu cümlesinin yer aldığı video kesitini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Biden başkanlığa uygun değil" yorumlarını yaptı.

Amerikan medyasında da hafızasının iyi durumda olduğunu söylemesinden hemen sonra Biden'ın Sisi'yi Meksika Devlet Başkanı şeklinde nitelemesinin ciddi soru işaretlerine yol açtığı yorumları öne çıktı.