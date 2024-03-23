Belediye otobüsü ile otomobil birbirine girdi

Kaynak: İHA
Belediye otobüsü ile otomobil birbirine girdi
Kocaeli'nde önünde seyir halinde olan belediye otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken aracı ise hurdaya döndü.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı olan Baki Komşuoğlu Bulvarında meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, E.D. idaresindeki otomobil, önünde seyreden Ç.A. yönetimindeki belediyeye ait otobüse arkadan çarptı.

aw168896-04.jpg

Kazada otomobil sürücüsü E.D. yaralanırken otobüste sadece bir yolcu olduğu da elde edilen bilgiler arasında. Kazaya şahit olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralanan sürücüyü ambulansla hemen hastaneye kaldırdı.

aw168896-01.jpg

Kaza sebebiyle hurdaya dönerken otomobilde ve belediye otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

İlgili Haberler
Samsung e-atık toplama kampanyası başlattı
Samsung e-atık toplama kampanyası başlattı
Kıbrıs gazisi köyünde toprağa verildi
Kıbrıs gazisi köyünde toprağa verildi
Uludağ’ın eteklerinde leyleklerin dansı
Uludağ’ın eteklerinde leyleklerin dansı
Hakkari’de 23 yerleşim yolu kapandı
Hakkari’de 23 yerleşim yolu kapandı
Son Haberler
Türkan Şoray ve Ali Poyrazoğlu arasında öpüşme sahnesi itirafı. 'Gel benim yakışıklı sevgilim' Magazin
Türkan Şoray ve Ali Poyrazoğlu arasında öpüşme sahnesi itirafı. 'Gel benim yakışıklı sevgilim'
İmamoğlu açıkladı. Evsiz vatandaşlar için eski İETT otobüsleri bakımevine dönüştürüldü Gündem
İmamoğlu açıkladı. Evsiz vatandaşlar için eski İETT otobüsleri bakımevine dönüştürüldü
Kocaeli'de kaza: Otomobil sürücüsü yaralandı Yerel Haberler
Kocaeli'de kaza: Otomobil sürücüsü yaralandı
Bu kişiler boşuna ehliyet kursuna kayıt yaptırmasın! Ehliyet alamayacaklar Ekonomi
Bu kişiler boşuna ehliyet kursuna kayıt yaptırmasın! Ehliyet alamayacaklar
Beşiktaş'ta sakatlık. Maça devam edemedi Spor
Beşiktaş'ta sakatlık. Maça devam edemedi
Bu kruvasan tarifi ile kokuyu alan komşular kapınızda bitecek Yemek Tarifleri
Bu kruvasan tarifi ile kokuyu alan komşular kapınızda bitecek
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a sıra dışı teklif. 'Onda birini versen de olur' Gündem
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a sıra dışı teklif. 'Onda birini versen de olur'