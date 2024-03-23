Belediye otobüsü ile otomobil birbirine girdi

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı olan Baki Komşuoğlu Bulvarında meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, E.D. idaresindeki otomobil, önünde seyreden Ç.A. yönetimindeki belediyeye ait otobüse arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü E.D. yaralanırken otobüste sadece bir yolcu olduğu da elde edilen bilgiler arasında. Kazaya şahit olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralanan sürücüyü ambulansla hemen hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle hurdaya dönerken otomobilde ve belediye otobüsünde maddi hasar meydana geldi.