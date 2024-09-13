Bunları başka biri yazsa kıyamet kopardı

Kıranşal bugünkü yazısında, “Malda, makamda, lükste, konforda ve maddiyatta elitleşirken, ahlâkta, kültürde, nezakette, merhamette ve insanlıkta büyük bir bedevileşme krizi yaşıyoruz” diye yazdı.

“HAYRET ETTİĞİMİZ DÖNEMLERDEN GEÇİYORUZ”

Müslümanlar arasında artan şaşa ve gösterişi eleştiren Kıranşal, “Gırtlağına kadar mala, makama, mevkiye ve paraya batmış Müslümanların tüm bu şaşanın ve gösterişin içinde nasıl da içten içe bir bedeviliği büyütüp beslediklerine şahitlik ettiğimiz, dünyayı değiştirmek için yola çıkan Müslümanların nasıl da dünyaya daldıklarına ve değiştiklerine hayret ettiğimiz dönemlerden geçiyoruz…” ifadelerini kullandı.

“HALKINA MÜTEVAZİLİĞİ ÖĞÜTLEDİ”

Hz. Ömer’in mütevaziliğine de değinen Kıranşal, “Halkına ve valilerine sürekli nezaketi, mütevaziliği ve merhameti öğütledi. Gücü ve kuvveti, yüksek binalarda, lüks evlerde, dolgun maaşlarda değil, hakka bağlılıkta gördü. “Evlerinizi üç odadan fazla ve bir adam boyundan yüksek yapmayın ki dünyaya bağlanıp ahireti unutmayasınız. İktidarınız sürsün ve Allah size yardım etsin istiyorsanız sünnete sarılın! Sünnete sarılın ki, devletiniz baki kalsın” dedi” diye yazdı.

“SIRADAN MEMUR OLDUĞUNU UNUTUP GÜÇ KRİZLERİ GEÇİRMEDİ”

Kıranşal yazısının devamında, “Daha birkaç ay önce sıradan bir memur olduğunu unutup bir makama gelince ayak ayak üstüne atıp önüne geleni fırçalayan bürokrat karakterine bürünmedi, güç krizleri geçirmedi, parayı bulunca akrabalarını, dostlarını ve eski mahallesini terk etmedi. Aksine halife olduktan sonra bile mesai saati bitince geceleri, kimsesiz ve yaşlı kadınların evlerine gidip, hamurlarını yoğurdu, koyunlarını sağdı, onlar için sırtında un taşıdı” diyerek muhafazakar camianın günümüzdeki durumunu eleştirdi.