Bunun adı tahıl savaşı!

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının gelecek toplantısının ilk kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacağını duyurdu.

Bu girişim, Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgaline karşı savaşa müdahil olmaktır.

Polonya İçişleri Bakanı Kaminski ise Rusya plakalı hem ticari hem de bireysel araçların Polonya'ya girişinin yasaklandığını duyurmuştu. Daha önce de Letonya, Litvanya, Estonya ve Finlandiya da Rusya plakalı araçların ülkelerine girişini yasaklamıştı.

Sıcak savaşın boyutları da tamamen değişti. Rusya: “Ukrayna'da Strom Shadow füzeleri ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depolarını vurduk” diye açıklama yaparken Ukrayna “Rusya, tarım ürünleri depomuzu vurdu” dedi... Zayıflatılmış uranyumlu mühimmatı, Ukrayna’ya ABD vermişti...

Ukrayna, ayrıca Donetsk bölgesindeki Andriyivka köyünden sonra Klişçiyivka köyünü de kurtardıklarını bildirdi. Ukrayna’nın bu karşı saldırı sırasında bin asker kaybetmesi üzerine Elon Musk, “Bu kadar az sonuç için bu kadar çok ölüm” diye yorum yaptı.

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Karabağ’da ise Ermeni teröristler, bombalı saldırılarla Azerbaycan askerlerini ve polislerini hedef alıyor. Kayıplar var. Azerbaycan, bu saldırılara karşı antiterör operasyonu başlattı.

Şimdi bu mücadele sürerken AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Ermenistan’ın başkenti Erivan’da toplanma kararı verdiğini düşünün! AB’nin dışişleri bakanlarının Kiev’de toplanacak olması böyle bir durumdur. Gerçi Karabağ’da hâlâ kısmen işgalci olan Ermenistan’dır ama AB ve ABD, Ukrayna’daki durumun tersine her zaman Ermenistan’ın yanındadır. Hatta son günlerde, ABD, Rusya’yı Ermenistan’a da müdahale etmeye zorlamakta, Ermenistan Cumhurbaşkanı Paşinyan da Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy gibi konuşmaktadır...

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Bütün bunlar bir tarafa, savaşın içinde farklı bir savaş daha var: Tahıl ürünleri savaşı...

Tayyip Erdoğan, Ukrayna’nın tahıl ürünlerini ihraç edebilmesi için bir süredir Putin’i ikna ediyordu ama ABD ve AB, Rus tahılına ambargo uyguluyor. Putin, Ukrayna tahılına Karadeniz’de tekrar koridor açmak için bu ambargonun sona ermesini istiyor. Fakat AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, tahıl anlaşması konusunda Rusya’yla anlaşmaya varma ihtimalini görmediğini belirtti.

Bu gelişmeden önce Polonya Başbakanı Morawiecki, “Polonya, Ukrayna tahılının akışına izin vermeyecektir. Brüksel yetkililerinin kararı ne olursa olsun, sınırlarımızı açmayacağız." dedi. Ukraynalı komşularına yardım etmeleri gerektiğinde kalplerini ve evlerini açtıklarını kaydeden Morawiecki, Polonya tarımına zarar vermeye "hayır" dediklerini vurguladı.

Polonya ve Macaristan, Nisan’da tek taraflı olarak sınırlarını Ukrayna'dan tahıl ve diğer gıda maddelerinin ithalatına kapatmıştı.

Morawiecki, Avrupa Birliği'nin pazarını Ukrayna tahılına açtığını belirterek, "Açıkça söylüyoruz. Tahıl krizinin bedelini Polonyalı çiftçi değil, Rusya ödeyecek. Bizim için Polonyalı çiftçilerin durumu en önemli şeydir." dedi. Oysa bu kararla bedeli yine Ukrayna ödeyecek! Ucuz olan Ukrayna tarım ürünleri sınır ülkeleri olan Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ile yakındaki Bulgaristan piyasalarına girmişti. Ukrayna Ekonomi Bakanlığı ise Polonya, Slovakya ve Macaristan'a ülkeden tarım ürünlerinin ithalatını yasakladıkları gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütü nezdinde dava açıldığını duyurdu.

Son olarak Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de Ukrayna'dan tahıl ithal etmeyeceklerini bildirdi.

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Ağırlıklı olarak Anadolu Ajansı’nın konuyla ilgili haberlerinden derlediğim bu veriler, tahıl ürünleri savaşının, sıcak savaşın önüne geçtiğini gösteriyor Sahi, Avrupa Birliği, Türkiye buğday ve pancar ekimini azaltsın diye Türk çiftçisine “doğrudan destek” adı altında para veriyordu değil mi? Şimdi de Rusya ve Ukrayna’nın tarım ürünleri Avrupa için dert oldu...