Burak Dalgın'dan Bakan Yumaklı'ya soru önergesi: Arıcılık sektörü için acil bir eylem planı var mı?

DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın, son zamanlarda zor dönem geçiren arıcılık sektörünün sorunlarına değinerek Bakan Yumaklı'ya soru önergesi verdi.

Burak Dalgın'dan Bakan Yumaklı'ya soru önergesi: Arıcılık sektörü için acil bir eylem planı var mı?

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde arıcılık sektörünün sorunlarını gündeme getirdi.

Zamansız yağmurlar, bölgesel kuraklıklar ve artan orman yangınlarının bal rekoltesini düşürdüğüne dikkat çeken Dalgın, sektörde girdi maliyetlerinin de hızla arttığını ifade etti. Arı beslenmesinde kullanılan şekere son aylarda üst üste 11 kez zam yapıldığını ve fiyatının yüzde 46 oranında artırıldığını belirterek, yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşların bal yerine insan sağlığını tehdit eden glikoz içerikli tağşiş ürünlere yöneldiğine vurgu yaptı.

Burak Dalgın, bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya şu soruları yöneltti:

Yukarıda bahsedilen gelişmelerin arıcılık sektörünün sürdürülebilir geleceğini tehdit ettiği göz önünde bulundurularak, Bakanlığınız sektörün geleceğini kurtarmak amacıyla acil bir eylem planı uygulayacak mıdır?

Bakanlığınızın bal borsası kurma ve/veya taban fiyat uygulama planı var mıdır?

Bakanlığınız, çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçilere verdiği mazot desteğinden kayıtlı arıcıları da yararlandırmayı planlamakta mıdır?

Bakanlığınız, 2022 yılında Arıcılar Birliği aracılığıyla kovan başına verdiği şeker desteğini 2023’te de devam ettirecek midir?

Bakanlığınızın, arıcılık sektöründe maliyetleri azaltmak amacıyla arı sanayii ürünleri olan bal süzme makinesi, dinlendirme makinesi ve el aletleri gibi bazı malzemelerde yüzde 20 oranında uyguladığı KDV’yi azaltmak gibi bir çalışması var mıdır?

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