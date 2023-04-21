Burak Sergen eşi Nihan Ünsal’a uzaklaştırma kararı aldırdı

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Burak Sergen, kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma aşamasında olduğu eşi Nihan Ünsal'ın sürekli kendisine hakaretlerde bulunduğunu ve kapısına dayandığını öne sürerek korunma talebinde bulundu.

Can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten ünlü oyuncu, mahkemeden tedbir amaçlı korunma kararı verilmesini istedi. Talebi haklı bulan mahkeme, Nihan Ünsal’ın 1 ay süreyle Burak Sergen’e yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme, Ünsal'ın karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar 'zorlama' hapsine tabi tutulacağını da kararında açıkladı.

