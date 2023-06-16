Burak Yılmaz Beşiktaş’a geri dönüyor

Futbolculuğu bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz’ın eski kulübü Beşiktaş’a yardımcı antrenör olarak geri döneceği iddia edildi.

Burak Yılmaz Beşiktaş’a geri dönüyor

Geçtiğimiz sezonu Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard’da geçiren ancak yönetim ile yaşadığı sorunlar nedeniyle sezon sonunda kulüpten ayrılıp, futbolculuğu bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz’ın sıradaki durağı belli oldu.

BURAK YILMAZ'I EKİBİNDE GÖRMEK İSTİYOR
Gazeteci Burak Özen’in aktardığına göre, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş eski öğrencisi Burak Yılmaz’ı yardımcı antrenör olarak ekibinde görmek istiyor. Şenol Güneş’in bu isteği doğrultusunda ise başkan Ahmet Nur Çebi, Burak Yılmaz ile bugün bir görüşme gerçekleştirecek. Tarafların bu görüşmesinin ardından resmi açıklamanın yapılacağı gelen haberler arasında.

TAKIMINI KÜMEDE TUTMUŞTU
Burak Yılmaz futbolcu olarak başladığı sezonda ligde alınan kötü sonuçlar üzerine takımdan gönderilen teknik direktör Sjors Ultee yerine geçerek geçici teknik direktörlük görevi yürütmüştü. Burak Yılmaz yönetiminde toparlama gösteren Fortuna Sittard sezonu 13. bitirerek kümede kalmıştı.

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