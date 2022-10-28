﻿Şenol Güneş gelince Burak Yılmaz harekete geçti

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'le yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlüğe getirilen Şenol Güneş'le bugün sözleşme imzalandı.

Güneş sözleşme imzalayınca eski gözdesi Burak Yılmaz'dan da mesaj geldi.

Şu anda Hollanda'da Fortuna Sittard'da forma giyen 37 yaşındaki Burak, Şenol Güneş'le hem Trabzonspor'da hem de Beşiktaş'ta çalışmıştı.

Sosyal medya hesabından Şenol Güneş'le fotoğrafını paylaşan tecrübeli golcü "Başarılar Hocam, size her şeyin en güzeli yakışır" ifadelerini kullanırken kalp ve kartal emojisi de ekledi.