Burak Yılmaz'a çok sert sözler: Sorumsuz popülist. Sen kimsin? Sanki bana Rıza Çalımbay

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 3-2 yenildiği maçtan sonra teknik sorumlu Burak Yılmaz açıklamalarda bulunmuştu.

Burak Yılmaz, şunları söylemişti:

"İlk yarıdan sonra tamamen biz de anlamadık neden böyle olduğunu. Sorumlusu varsa benim. Bir sürü sıkıntı var. Söylemeye çalıştığım çok şey var. Ben kimseden bir şey istemedim. Ben yönetimimizin aldığı karara uydum. Elimi taşın altına koydum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Beşiktaş forması benim teknik direktörlük hayatımdan daha değerli. Benim hayatım umurumda değil. Burada önemli olan ben Beşiktaş formasını verdim.

İşini yapmayanlardan terbiyesizlik yapanlardan geri almasını bilirim. Ben teknik direktörlük yapmasam ne olur ya. Ben bunu kabul etmeyeceğim sonu ne olursa olsun. Bailly'i yakışıksız bir hareketinden dolayı aldım. Sakatlığı falan yok. Terbiyesizlik yaptı. Ben böyle bir adamım. Burada hoca olmak isteyen sevgili büyüklerimiz var. Kanal kanal gezen büyüklerimiz var. Benim başkanımızdan bazı isteklerim var.

Olmayacaksa hayır Burakcığım derse ben ayrılacağım. Çok üzüldüm bugün. Ben kendi ülkemde böyle bir saygısızlık yaptırmam. Fenerbahçeliler, Trabzonsporlular, Galatasaraylılar hakemi konuşuyor. Bizim bugün penaltımızı vermiyorlar. Beşiktaş'ın bir penaltısını vermek bu kadar kolay mı ya? Başkanımın elinden öper ayrılırım. Ama yarın bazı isteklerim olacak başkanımdan."

"Beşiktaş forması, benim için her şeyden daha değerli. 3 puan umurumda değil. Önemli olan, Beşiktaş'tır. Terbiyesizlik yapandan Beşiktaş formasını alırım. Teknik direktörlük kariyerim, hiç önemli değil. Bizim ülkemize gelip, bizim oyuncumuza saygısızlık yapanı asla kabul etmeyeceğim. Bailly'i, Tayfur ile yaşadığından dolayı oyundan aldım. Benim oyuncumun yakasına yapışamazsın."

Burak Yılmaz'ın bu sözlerine spor yazarı Ali Ece sert tepki gösterdi. Ece, Vole'de katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Sen konuşmayacaksın Beşiktaş'ın birliği bütünlüğü sana kalmamış. Sorumsuz, popülist... Senden mi öğreneceğiz Beşiktaş formasını. Sen sebep oldun bunlara.

Ben buna para mara ödemem Beşiktaş buna yeterince para ödedi zaten. Böyle şey göremedim ya, sana mı kaldı be adam sen kimsin! Sanki bana Rıza Çalımbay hayatın boyunca Beşiktaş'ta top oynadın gelen teklifleri elinin tersiyle ittin falan... Allah kahretmesin ya"