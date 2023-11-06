Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a flaş cevap

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ın Antalyaspor yenilgisinin ardından "Büyüklerimiz kanal kanal geziyor" sözlerine cevap verdi.

Beyza Damgacıoğlu
Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a flaş cevap

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 3-2 yenilmesinin ardından teknik sorumlu Burak Yılmaz, yerine oynayan eski futbolcular olduğunu ima ederek "Büyüklerimiz kanal kanal geziyorlar" demişti.

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörlük için adı geçen isimlerden Rıza Çalımbay, bu açıklamaya cevap verdi.

Çalımbay şöyle konuştu:

"Baktığınızda da en çok benim adım geçti ve bana geldiler. Benim de basına saygım olduğu için kimseyi geri çevirmedim. O yüzdendi. Bu mağlubiyetle benim hiçbir alakam yok.

Burak Yılmaz'ın konuşması benimle ilgiliyse doğru bir şey değil! Burak Yılmaz beni de tanır, öğrencimdi. Kimseden bir şey istemem, zorlamam. Bir antrenör çalışırken hiçbir şeyine karışmam. Öyle şeylerle işim olmaz."

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