Beşiktaş'ta Bailly Tayfur geriliminde flaş gelişme

Beşiktaş'ta dün yaşanan Bailly-Tayfur Bingöl arasında yaşanan gerilim sonrası, Fildişili stoperden sosyal medyadan dilediği özür sonrası ikinci adım geldi.

Beşiktaş'ta Bailly Tayfur geriliminde flaş gelişme

Süper Lig'de dün oynanan Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı devre arasında ve sonrasında gündeme damga vuran Eric Bailly ile Tayfur Bingöl arasındaki olay tatlıya bağlandı.

Bailly, Antalyaspor maçının devre arasında Tayfur Bingöl'ün formasının yakasından tutarak 'Kendine gel' uyarısında bulundu.

Burak Yılmaz, bu sert uyarıya karşılık Bailly'i oyundan çıkardı.

Eric Bailly, bu olay sonrası sosyal medyadan özür diledi.

Sosyal medyadaki özrü sonrası Bailly, bugün gerçekleşen idmanından önce Tayfur Bingöl ve Burak Yılmaz'dan tekrar özür diledi.

Burak Yılmaz, özrü kabul etti ve tüm oyuncularından aralarındaki ilişkilerde saygılı olmalarını istedi.

BURAK YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU
Maçın ardından Burak Yılmaz "Önemli olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar geri alırım. Bu kadar! Bunu net söylüyorum. Beşiktaş formasını ben ilk 11 oyuncularımıza, sonradan girenlere elim titreyerek veriyorum. Hele ki bizim ülkemize gelip, bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapılmasını kabul etmeyeceğim. Eric Bailly ile ilgili bir sıkıntı yaşandı devre arasında. O yüzden çıkardım. Sakatlık durumu yok. Yakışıksız bir hareketten dolayı oyundan aldım. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin ve bunu devam ettiremezsin." ifadelerini kullandı.

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