Burak Yılmaz'dan bomba Beşiktaş itirafı

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta geçirdiği dönemle ilgili bomba açıklamalar yaptı.

Burak Yılmaz, Beinsports'un sorularını yanıtlarken şu ifadeleri kullandı:

"Antrenörlük kariyerime, futbol kariyerimde en önemli yeri olan Şenol hoca ile Beşiktaş'ta başladım. Açık konuşmak gerekirse iyi bir transfer dönemi geçirmedik. Bu da taraftarların tepkisine neden oldu.

Önce Şenol Hoca görevi bıraktı. Sonra yönetim seçim kararı aldı. Şenol Hoca ayrılırken yönetim ile istişare ederek göreve benim devam etmemin iyi olacağı kararını almışlar. Futbolculardan da başkana pozitif söylemler gelince benden en azından seçime kadar elimi taşın altına koymam istendi.

Ben o dönem milli takımdan teklif almıştım ve Montella'nın yardımcısı olacaktım. Mantık olarak oraya gitmem gerekiyordu çünkü Beşiktaş'ta kaotik bir ortam vardı. Sonradan da gördüğümüz gibi herhangi bir hocanın orada başarılı olması pek mümkün gözükmüyordu ve olamadı. Ancak ben mantığımla değil kalbimle hareket ederek elimin taşın altına koydum. Yine olsam yine yaparım büyük ihtimalle. İşler istediğimiz gibi gitmedi, Ahmet başkanın tüm ısrarlarına rağmen kendi isteğimle görevimden ayrıldım. Bu kadar, çok net bir şekilde bu.

Sosyal medyada takip edip, etmeme işini çok abartıyoruz. Sosyal medya benim için hiçbir anlamı olmayan bir platform. En nihayetinde sanal bir ortam. O dönem duygusal olarak bir kırılma yaşadım. Kendimi iyi hissetmiyordum. Her şeyden uzaklaşmak istedim. Resetlenmek istedim. Ben zaten Beşiktaş'ta mevcut yöneticilerle, geçmiş yöneticilerle ve futbolcularla görüşüyorum, şu anda da değil. İnsanların gördüğü gibi en ufak bir problem yok. Tartışmalar olmuştur ama ben mevcut yönetimle, geçmiş yönetimle ve hatta hocalarımla aynı iletişime devam ediyorum.

Benim ayrıldıktan sonra yaptığım açıklamalara gelince. Buna o zaman da cevap verme gereği duymadım. Şöyle söyleyelim, benim böyle şeyler söylemediğimi ve söylemeyeceğimi beni tanıyan insanlar bilir. Eskileri açmaya gerek yok. Hiç kimseyi kırmayacağımı, o tarz söylemlerde bulunmayacağımı beni çok iyi tanıyanlar bilir. Ben zaten o zaman dahi cevap verme gereği duymadım. Ama iyi oldu. Dost kim, düşman kim tanımış olduk.

Harika bir serüvendi, bana çok büyük şeyler katmıştı. Futbolculuğumda da ilk dönemim kısaydı, hocalığımda da ilk dönemim kısa oldu. Bundan sonrasına bakacağız. Bu soruyu sorduğunuz için cevap veriyorum, ben Kayserispor'un teknik direktörüyüm. Kayserispor için elimden geleni yapmak istiyorum. Tesislerde kalıyorum. Çalışıyoruz. Bu takımı bir yere getirmek istiyoruz. Bu soruya sorduğunuz için cevap veriyorum, yoksa aklımda, kalbimde Kayserispor'dan başka en ufak bir şey yok şu anda."



