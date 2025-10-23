Bu sezon Gaziantep FK’nın başında adeta fırtına gibi esen Burak Yılmaz dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Kırmızı-siyahlılara bambaşka bir çehre kazandıran genç teknik adam, övgüleri toplamaya devam ediyor. Ancak Burak Yılmaz’ın futbolculuk kariyerinde kırdığı rekoru Victor Osimhen elinden aldı.

BURAK YILMAZ’IN REKORU ARTIK VICTOR OSIMHEN’İN!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. Haftasında Galatasaray, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen takımının 2 golünü kaydederken, Burak Yılmaz’ın elinde bulundurduğu rekoru da kırdı.

Nijeryalı santrfor, üst üste çıktığı 7 Avrupa maçında da gol attı. Osimhen bu başarısıyla daha önce Burak Yılmaz’a ait olan üst üste 6 maçta gol atma rekorunu kırdı ve Galatasaray tarihine geçmeyi başardı.

BURAK YILMAZ’I GEÇMEKLE DE KALMADI

Victor Osimhen, Bodo/Glimt karşısında yalnızca Burak Yılmaz’ın rekorunu kırmadı. Dünyaca ünlü santrfor, müsabakanın 3. Dakikasında Norveç ekibinin ağlarını havalandırmayı başardı. Bu golle beraber Osimhen, Galatasaray tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde atılan en erken golün de sahibi olarak bu alanda da rekor kırdı.