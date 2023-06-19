Burası Afrika değil Muş Ovası

Muş'ta sıcaktan bunalan mandalar, Afrika’yı aratmayan görüntülerle Karasu Nehri’nde serinliyor.

Burası Afrika değil Muş Ovası

İHA'nın haberine göre, 280 bin civarında büyükbaş ve 1 milyon 300 bin civarında küçükbaş hayvan varlığı ile Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Muş, yaklaşık 8 bin manda varlığı bakımından Türkiye’de 6. sırada yer almaktadır.

Kış aylarında sıcak kaplıcaları seven mandalar, yazın sıcağında ise nehir sularında serinliyor. Hasköy ilçesine bağlı köylerdeki manda sürülerini sabah saatlerinde meralarda otlatan çobanlar, sıcaklığın artığı saatlerde de serinlemeleri için hayvanları Karasu Nehri'ne getiriyor.

Yaklaşık 3 saat nehrin serin sularında bekletilen manda sürüsü, akşama kadar otlatıldıktan sonra köylere geri götürülüyor. Nehirde serinletilen mandaların süt verimi ise artıyor.

"SÜT VERİMİ ARTIYOR"

Manda sürüsüne çobanlık yapan İsmail Tayova, mandaların sıcakta bunalması nedeniyle Karasu Nehri’nde serinlediklerini belirterek, “Manda çobanlığı yapıyorum. Her gün saat 12.00’da mandaları buraya getiriyorum. Havalar sıcak olduğu için mandalar dayanmıyor. Bizde mandaları Karasu Nehri’ne getirip burada suya girerek serinlemelerini sağlıyoruz" dedi.

Tayova "Mandalar 1-2 saat suyun içinde kalıyor, biz de o sırada yemeğimizi yiyoruz. Mandalar serinlendikten sonra kendileri sudan çıkıp otlanmaya gidiyorlar. Akşam olunca da eve götürüyoruz. Mandaların suda serinlenmesi süt verimini artırıyor. Suda kendilerini temizledikleri için akşam evde sağımları da kolay oluyor. Her yıl bu mevsimde mandalar burada suya giriyor” diye konuştu.

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