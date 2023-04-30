Burcu Esmersoy'dan itiraflar: Bir çok şeyle sınandım

Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan Burcu Esmersoy, YouTube kanalında samimi açıklamalarda bulundu.

Burcu Esmersoy'dan itiraflar: Bir çok şeyle sınandım

Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren ünlü sunucu Burcu Esmersoy, YouTube kanalında yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Burcu Esmersoy, değersizlik duygusu hakkında konuştu.

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Sosyal medya paylaşımları ve marka iş birliklerinden yüz binlerce lira kazanan sunucu, "Yıllarca ne kadar başarılı olursam, sevilirsem, beğenilirsem, ödül alırsam, para kazanırsam o kadar değerliyimdir, diye düşünmüştüm. Kendimde en çok fark ettiğim şey; başkasının bana verdiği değerle kendi değerimi belirlemekti.

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Bir sürü şeyle sınandım. Sonra tüm bunların yanlış olduğunu fark edip kendimi değiştirmeye çalıştım. Artık değer duygusuyla ilgili iyileştiğimi hissediyorum, sınavı geçtim." şeklinde konuştu.

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