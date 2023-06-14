Burcu Esmersoy gelir kapısını açıkladı

Geçen yılın en çok kazanan isimlerinden olan sunucu Burcu Esmersoy, artık evden çıkmadan para kazandığını söyledi.

Burcu Esmersoy gelir kapısını açıkladı

Geçen yılın en çok kazanan isimlerinden biri olan Burcu Esmersoy, artık evden çıkmadan bile para kazandığını açıkladı.

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Başarılı sunucu uzun süredir iş adamı Nazım Akmandil ile birlikte. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı almıştı. İkili bu yaz nikah masasına oturacak.

Düğün hazırlıklarıyla tüm hızıyla devam ederken Burcu Esmersoy, yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Ünlü markaların aranan yüzlerinden Esmersoy, eskiden para kazanmak için çok çalışmak gerektiğini ama artık durumun farklı olduğunu söyledi.

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“ARTIK EVDEN ÇIKMIYORUM”

Esmersoy, “Artık bazen evden bile dışarı çıkmadan bunu yapabiliyorum” dedi. Ünlü sunucu, evinden bile çıkmadan yaptığı Instagram paylaşımlarından yüz binlerce lira kazanıyor.

Ünlü sunucu, tanıtım ve reklamlarla büyük kazanç sağlıyor. İddiaya göre Esmersoy, 15 saniyelik bir story için 100 bin lira alıyor.

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