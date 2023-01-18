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Burcu Esmersoy'dan altın değerinde tavsiyeler

Başarılı sunucu ve model Burcu Esmersoy, hayatındaki başarıların sırrını hayranları için paylaştı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 12:03
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Burcu Esmersoy sevenlerine tavsiyelerde bulundu

Burcu Esmersoy'dan altın değerinde tavsiyeler
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Uzun zamandır birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Nazım Akmandil ile evlilik hazırlığı yapan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, önceki akşam bir etkinliğe katıldı.

Başarılı sunucu, hayranlarına altın değerinde tavsiyeler verdi.  Esmersoy, “Yaşadığımız her olay bize ders.” dedi.

 İşte Esmersoy'un tavsiyeleri...

''ÖZENMEYİN''

“Kendinizin en iyi versiyonu olmaya çalışın. Kimseyle karşılaştırma yapmayın, kıyaslamayın, yarışmayın, özenmeyin.

''KENDİNİZİ SEVİN''

''Değerinizi bilin. Önce kendinizi sevin.''

''Size sıkıntı veren, mutsuz hissettiren kişilerin yükünü üzerinizden atıp hafifleyin.

 Bazı insanları hayatınızdan çıkarmaktan korkmayın. Engeller sizi caydırmasın."

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