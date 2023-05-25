Burcu Esmersoy ilginç itirafıyla herkesi şaşırttı

Burcu Esmersoy, Zehra Işık ve Mert Aslan ev sahipliğinde gerçekleşen defileye katıldı. Burcu Esmersoy, fıstık yeşili elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Şıklığıyla göz doldurdu.

İş yoğunluğunun devam ettiğini belirten 46 yaşındaki sunucu, "Bir çekimden koştura koştura buraya geldim. Görüşmelere geç kaldığım zaman toplu taşımayı kullanıyorum. Metroya bindiğim oluyor. Görenler gülümseyip, fotoğraf çektiriyor. Metrobüse hiç binmedim. Sanki metrobüs hep karşıya geçiyormuş gibi geliyor bana" şeklinde konuştu.

Öte yandan Burcu Esmersoy, geçen günlerde Alem dergisine verdiği röportajda "İçimi hafifleten şeylerin peşindeyim. Düzenli meditasyon, ritüel hale gelen kişisel ve içsel çalışmalar yapıyorum. Toksik insanlardan, kötü enerji yayan sohbetlerden uzak duruyorum. Tabii benim de bazen negatif dalgalara kapıldığım oluyor. Ama farkındalığım çok yüksek. Olayları anlama, sorunları çözme konusunda iyi bir tekniğe sahibim. Hemen bu durumdan ayrışıp kendimi iyileştirme programına alıyorum" dedi.