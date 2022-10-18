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Burcu Güneş'in üvey annesine açtığı tapu davasında karar

Şarkıcı Burcu Güneş, babasından miras kalan evi üzerine geçirdiği iddiası ile üvey annesine tapu iptali davası açmıştı. Mahkeme davanın reddine karar verdi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 17:49
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Burcu Güneş üvey annesine tapu davası açmıştı! Mahkeme kararını verdi

Burcu Güneş'in üvey annesine açtığı tapu davasında karar
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Şarkıcı Burcu Güneş, üvey annesi ile mahkemelik olmuştu. Güneş 2002 yılında vefat eden babası Ali Güneş’ten miras kalan Antalya’daki evi bedelsiz şekilde üzerine geçirdiği iddiasıyla üvey annesi Nuray Güneş’e tapu iptali davası açmıştı.

Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan "tapu iptali ve tescil" davasında hakim, evin 3/8 hissesine ihtiyati tedbir konulmasına karar vermişti.

"ENİŞTEM, DAVA KONUSU OLAN EVİ ABLAMA HEDİYE ETMİŞTİR"

Açılan davanın 2. celsesinde tanıklık yapan Nuray Güneş’in kardeşi Gülay Şengün, "Davalı ablam olur. Ali Güneş davalının eşiydi. Davacı Burcu Güneş, Ali Güneş’in ilk evliliğinden olan kızıdır. Ablam davacı Burcu Güneş’i kendi öz kızı gibi görmüştür. Burcu Güneş evlenip evden ayrıldıktan sonra yine babası ve ablam ile görüşmeye devam etti. Eniştem, dava konusu olan evi ablama hediye etmiştir" şeklinde beyanda bulunmuştu.

DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ    

Mahkeme, bugün görülen 3. celsede kararını açıkladı. Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında davanın reddine karar verildi.

"KARAR İLE MÜVEKKİLİM HAK ETTİĞİ ADALETE KAVUŞMUŞTUR"

Davaya ilişkin konuşan Nuray Güneş’in avukatı Begüm Güngör, "Müvekkilim her zaman davacıyı öz kızı gibi görmüş, sevmiş, tüm ilişkileri dava sürecine kadar bu şekilde devam etmişti. Müvekkilim hak etmediği halde böyle bir süreçle karşı karşıya kalmış ve bu süreçte çok yıpranmış, mağduriyetine sebep olmuştur. Süreci başından sonuna kadar, bugüne kadar takip ettik ve haksız davanın reddine karar verildi. Verilen karar ile müvekkilim hak ettiği adalete kavuşmuştur. Haksız bir dava olduğu kanaatine varıldı. Davacıyı her zaman öz kızı gibi seven müvekkilim, bu gibi bir dava ile karşı karşıya kaldığı için derinden üzüldü. Bu mağduriyetin bu kararla gitmiş olması onu mutlu etti. Biz de sürecin takipçisi olarak talebimizin kabulüyle, davanın reddine karar verilmiş olmasıyla adaletin tecelli ettiğini bir kez daha anlamış olduk" dedi.
 

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