Burcu Güneş'in annesiyle ilgili itirafı herkesi şoke etti

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Güneş'in annesiyle ilgili itirafı ise herkesi şoke etti.

Burcu Güneş'in annesiyle ilgili itirafı herkesi şoke etti

Şarkıcı Burcu Güneş, Ceyda Düvenci'nin NTV'de sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Şarkıcı, annesiyle ilgili itirafıyla şoke etti.

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Burcu Güneş, annesiyle ilgili şöyle konuştu:

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"7 yaşında annemle babam boşandı, 18 yaşıma kadar annemi hiç görmedim. Annemi çok özler ve ona şiirler yazardım. Annemle hiç karşılaşamadım, göremedim. Evin içinde biraz fazla babaannemin maskülen ve otoriter şekilde davranışıyla büyüdüm. Evde dedem, babam ve babaannemle büyüdüm. Annemi sonradan İzmir'de buldum, o zamanlar cep telefonu yok, işyeri numarası yok, bir telefon görüşmesi bile yapamıyoruz... Annemin bizim evi araması yasaktı, babam yeni bir hanımla evlenmişti ve o hanım annemin aramasını istemiyordu. İlk kez anlatıyorum. Anlattığım konular değil bunlar. Benim hayatımdan çok güzel bir roman çıkar ama, ben anlatabilir miyim bilmiyorum"

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