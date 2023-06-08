Burcu Güneş'ten Simge Sağın'a destek. 'Icardi söz konusuysa gidilir'

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı son maç sonrası zaferin tadını taraftarlarıyla çıkardı. Galatasaray Nef Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamalarına katılan Simge Sağın, sahneye yıldız futbolcu Icardi ile birlikte çıktı.

Beşiktaş taraftarı olmasına rağmen Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katılıp Icardi’yle şarkı söylediği için eleştirilen Simge’ye meslektaşı Burcu Güneş’ten destek geldi.

Burcu Güneş önceki gün Nişantaşı’ndaydı. “Hem gezmek istedim hem de biraz alışveriş yapacağım” diyen şarkıcı, yeni bir single hazırlığında olduğunu açıkladı.

Burcu Güneş’e, Simge’nin Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldığı için eleştirildiği hatırlatılarak “Siz olsanız ne yapardınız?” sorusu yöneltildi.

Burcu Güneş, "Ben takım konusunda biraz ortadayım. Mesela Fenerbahçeliyim diyebilirim ama ben de geçmişte Galatasaray’ın davetlerinde sahne aldım. Galiba ben de aynısını yapardım. Bir de Icardi söz konusuysa gidilir!" diyerek hem Icardi hayranlığını dile getirdi hem de meslektaşı Simge’ye destek verdi.