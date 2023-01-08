Burdur Karbel 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Burdur Karbel, bünyesinde şoför olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 11 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
18 Yaşını tamamlamış olmak
Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak
Emekliliğe hak kazanmamış olmak
657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik
Ağır Vasıta Ehliyeti
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.