Burdur Karbel 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Burdur Karbel, bünyesinde şoför olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 11 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

18 Yaşını tamamlamış olmak

Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak

Emekliliğe hak kazanmamış olmak

657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik

Ağır Vasıta Ehliyeti