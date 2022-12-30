Burdur Kemer SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilana göre, Burdur Kemer SYDV, geçici beden işçisi olmak üzere 3 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-Türk Ceza Kanunumun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet simrlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5- Adli sicil kaydı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Geçici Personel Alımı İçin Özel Şartlar:

1. Son altı aydır Kemer ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

2. B sınıfı Ehliyet Sahibi olmak (Erkek adaylar) (Temizlik personelinin İlçedeki hanelere ulaşımın sağlanması için)

3. Askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

4. En az İlkokul mezunu tercihen lise mezunu kişiler istihdam edilecektir.

5. Yapılacak işin Yaşlı ve Engelli vatandaşlarımızın ev temizliği olması sebebiyle bu ortamda çalışmaya yaşlı ve engelli bireyler ile iletişim hususunda yeterliliğe sahip olmak.

6.Başvuranların 25-50 yaş aralığında olması.

7.Tercihen Engelli ve Yaşh bakım veya hijyen belge sertifikası olan kişilere öncelik verilecekter.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1-Başvurular 06.01.2023 tarihinde Cuma günü saat 17:30' da sona erecektir.

2-Başvuran adaylar sözlü mülakata çağrılacaktır.

3) Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak başvuruları kabul edilmeyecektir.

4) Mülakata hak kazanmış adaylar 10.01.2023 tarihinde saat 14,00 de Kemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı toplantı salonunda hazır bulunmaları ve Mülakat işlemleri Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilecektir.

5) Verilen süre içinde başvurmayan, başvurusu kabul edildikten sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecektir.

6) işe başlayan geçici sözleşmeli personelin 16.01.2023-31.12.2023 proje süresi içinde işini yapmaması, görevini aksatması gibi durumlarda Vakfimiz Mütevelli Heyeti tarafından iş sözleşmesi proje süresi dolmadan sözleşmeyi ihbarsız ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir.

7) Mütevelli Heyeti personel ahp almamakta. alnının ertelenmesinde veya ilana çıkılan personelin bir kısmını almakta serbesttir.