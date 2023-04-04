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Burdur'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Burdur'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 17:51
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Burdur'da ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Burdur'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; Güngör Yılmaz'ın kullandığı 07 AJH 437 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu NATO Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Hilmiye Yılmaz (49), Gülsüm Ünet (40) ve İsmail Ünet (44) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hilmiye Yılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

 

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