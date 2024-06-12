Burdur’da bin dönümün üzerinde ekin tarlası küle döndü

Kaynak: İHA
Burdur’da bin dönümün üzerinde ekin tarlası küle döndü

Burdur'un Bucak ilçesinde ekin tarlalarında çıkan yangın, ekiplerin ve çiftçilerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Antalya-Burdur karayolu üzerindeki Karapınar ve Karaaliler köylerinde iki farklı noktada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ekin tarlalarını sardı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Bucak, Kızılkaya ve Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri ile Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve iş makineleri ile havadan helikopter desteği sağlandı. Köyde bulunan çiftçiler de yangına kürek, tırmık, traktör ve kepçelerle müdahale etti.

Yangın, yerleşim alanlarına yakın bir bölgede çıktığı için çevredeki yerleşim yerleri tahliye edildi. Yaklaşık 2,5 saat süren yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında çıkan yoğun duman, Antalya-Burdur karayolunda görüş mesafesini düşürdü ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Yangın söndürme çalışmalarının ilerlemesi ve dumanın dağılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

Yangın sonucunda bin dönümden fazla alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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