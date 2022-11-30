Burdur’da Kılıçdaroğlu’na afiş provokasyonu

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen provokasyon sonrası CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut açıklama yaptı.



Yırtılmış vaziyette bulunan afişin önünde açıklama yapan Akbulut, yetkililere seslenerek ve sorumluların bulunmasını istedi.



Akbulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sorumluların bir an önce tespit edilmesini bekliyoruz! Bu saldırıyı sineye çekmemiz mümkün değildir!” notunu düştü.







ELAZIĞ’DA DA AYNI PROVOKASYON YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz eylül ayında Kılıçdaroğlu’nun Elazığ ziyareti öncesi de kente çok sayıda pankart asılmıştı. Zabıta ekipleri söz konusu afişleri asılı oldukları yerlerden kaldırmış sonrasında Kılıçdaroğlu o pankartların önünde poz vermişti.





