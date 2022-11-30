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Burdur’da Kılıçdaroğlu’na afiş provokasyonu

Daha önce Elazığ’da pankart provokasyonuna maruz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu kez Burdur’da billboard afişi yırtıldı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:46
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Burdur’da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na afiş provokasyonu

Burdur’da Kılıçdaroğlu’na afiş provokasyonu
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Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen provokasyon sonrası CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut açıklama yaptı.

Yırtılmış vaziyette bulunan afişin önünde açıklama yapan Akbulut, yetkililere seslenerek ve sorumluların bulunmasını istedi.

Akbulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sorumluların bir an önce tespit edilmesini bekliyoruz! Bu saldırıyı sineye çekmemiz mümkün değildir!” notunu düştü.



ELAZIĞ’DA DA AYNI PROVOKASYON YAŞANMIŞTI
Geçtiğimiz eylül ayında Kılıçdaroğlu’nun Elazığ ziyareti öncesi de kente çok sayıda pankart asılmıştı. Zabıta ekipleri söz konusu afişleri asılı oldukları yerlerden kaldırmış sonrasında Kılıçdaroğlu o pankartların önünde poz vermişti.


 

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Mehmet Tok
30.11.2022 11:20
Afişleri yırtacak duruma geldilerse demek ki AKP ve MHP nin iyice paçaları tutuştu. Ben artık AKP ve MHP ye oy verenleri vatansever olarak kabul etmiyorum. Kimse kusura bakmasın.  
 
Alper
30.11.2022 11:10
Muhacir kardeşlerini göndereceğiz demesi üzmüştür akp lileri.bu işin akp si CHP si olurmu.vatanini seven herkes Kemal beyi desteklemeli.o pankarta zarar verende ülke sevgisi yok mu  
 
1950
30.11.2022 11:09
Atasözü ne der, meyveli ağaç taşlanır, Kılıçdaroğlu’na saldırının işte asıl sebebi bu, birde gerçek vatansever olduğundan, Dış Güçler de istemiyor, gör Türkiyem gör  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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