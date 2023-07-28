Burdur’da ev yangını

Burdur’da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Burdur’da ev yangını


Yangın, saat 18.30 sıralarında Burdur’un Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kiracı A.G.’nin bulunduğu dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun çabalar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Ancak mutfaktaki eşyaların çoğu yangın nedeniyle küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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