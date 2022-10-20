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Burdur'da kaçak kazı operasyonu

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda kaçak kazı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 16:44
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Burdur'da kaçak kazı yapan şahıslara operasyon

Burdur'da kaçak kazı operasyonu
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Burdur'un Tefenni ilçesinde kaçak kazı yaparken gözaltına alınan 3 şahıs, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi yönelik çalışmalarına devam etti. İl Jandarma Komutanlığı ve Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmada, Tefenni İlçesinde İ.Y, E.E. ve F.M.Ç.'nin ormanlık alanda kaçak kazı yaptıkları tespit edildi.

Yapılan operasyonda 1 adet elektrikli sondaj makinesi, 1 adet sondaj kamerası, 12 adet 1,50 metrelik galvaniz boru ve muhtelif miktarda kazı malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının kararı ile 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


(Kaynak: İHA)

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