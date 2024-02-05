Burdur’da otomobil şarampole yuvarlandı. 2 ölü 1 ağır yaralı

Burdur’un Karamanlı ilçesi Kılçan Kavşağı'nda meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Tefenni’den Karamanlı ilçesine giden İsmail Çolak yönetimindeki 15 KF 016 plakalı suv tipi araç, Kılçan Köyü Kavşağı'na geldiği esnada, sürücüsünün araç hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp şarampole devrildi. Kaza esnasında otomobilde bulunan 3 kişi araçtan savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontroller sonucunda yolculardan Mustafa Akalın’ın (21) hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü İsmail Çolak (20) ise kaldırıldığı Tefenni Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan ve yaralanan bir diğer yolcu Bedirhan Yıldız (23) ise Burdur Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altında alındı.

Yaralı Bedirhan Yıldız’ın, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.