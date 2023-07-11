Burdur’da trafik denetimlerinde 18 araca ceza uygulandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yük taşıma ve insan taşımacılığı yapan araçlara yönelik yapılan denetimlerde 18 araca ceza uygulandı.

Burdur’da trafik denetimlerinde 18 araca ceza uygulandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5-6 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılan Yük Taşımacılığı-Arka Koruma Çerçevesi denetimlerinde 482 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

aw932591-02.jpg Yapılan kontrollerde 3 araca/sürücüsüne; kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak suçundan, 6 araca/sürücüsüne ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırması suçundan, 2 araca/sürücüsüne yasal hız sınırlarını aşmak suçundan 7 araca/sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun diğer ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı.

aw932591-03.jpg Toplam 18 araca/sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edildi. (İHA)

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