Burdur’da trafik denetimlerinde 18 araca ceza uygulandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5-6 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılan Yük Taşımacılığı-Arka Koruma Çerçevesi denetimlerinde 482 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 3 araca/sürücüsüne; kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak suçundan, 6 araca/sürücüsüne ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırması suçundan, 2 araca/sürücüsüne yasal hız sınırlarını aşmak suçundan 7 araca/sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun diğer ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Toplam 18 araca/sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edildi. (İHA)