Burdur'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Burdur’da Adliye Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Burdur merkez Bülent Ecevit Bulvarı Adliye Kavşağı’nda meydana geldi.

KAYNAK: İHA
Burdur'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre Hakkı O. (26) idaresindeki 15 NN 956 plakalı otomobil ile Mustafa Y. idaresindeki 15 AC 528 plakalı otomobil kavşağa aynı anda girince çarpıştı. Kazada Hakkı O. ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Türkan Y. (43) ve Hülya Y. (13) yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılan yaralılar Hakkı O., Ayşe Türkan Y. ve Hülya Y. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller çekici ile yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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