Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklu

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Aralık 2023 tarihinde başlayan çalışma kapsamında yürütülen ve yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda yakalanan 14 şahıstan 7’si hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan inceleme yapıldı ve şahıslar serbest bırakıldı.

Diğer 7 şahıs ise, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yürütülen çalışmanın sonlandırılması amacıyla 5 Mart günü Burdur ile Isparta ve Aydın illerinde yapılan eş zamanlı operasyon ile 7 şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı. 8 Mart’ta adliyeye sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan şahısların ikamet ve araçlarında aramalarda yaklaşık 26 bin kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası, 640 gram metamfetamin, 46 adet sentetik ecza, 5 adet hassas terazi, 40 gram skunk, 66 adet ecstasy hap, uyuşturucu madde ölçüm ve kullanımına yarayan çok sayıda aparat ile 13 adet tabanca ve 103 adet fişek ele geçirildi.