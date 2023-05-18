Burdur’da yangın

Burdur’da elektrik kaçağından çıkan yangında bir evde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Burdur’da yangın

İHA’nın haberine göre, olay saat 03.00 saatlerinde Recep Mahallesi Özcan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 03.00 sıralarında Ali Çağdaş’a ait evden bir anda alevler yükselmeye başladı.

Komşuların alevleri görmesinin ardından 112 Çağrı Merkezine haber vermesinin üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında evde kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçerken itfaiye ekiplerinin söndürme müdahalesinin ardından yaptığı çalışma sonrası yangının elektrik kaçağından çıktığı öğrenildi.

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