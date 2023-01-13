Türk halk müziği sanatçısın Burhan Çaçan’dan kötü haber geldi. Burhan Çaçan İstanbul’daki evinde 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki, Burhan Çaçan neden öldü? Burhan Çaçan kimdir?

İstanbul Florya'daki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Burhan Çaçan, 62 yaşındaydı. Burhan Çaçan'ın cenaze töreniyle ilgili ilk detayları müzisyen Ferman Toprak duyurdu. Çaçan'ın cenaze namazı, bugün Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak. Peki, Burhan Çaçan neden öldü?

BURHAN ÇAÇAN NEDEN ÖLDÜ?

Yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Burhan Çaçan'ın eve döndükten sonra rahatsızlanarak kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

Burhan Çaçan'ın bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

17 Ekim 1960 tarihinde Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya gelen Burhan Çaçan, 1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı.

Yarışmanın ardından Burah Çaçan önce Ankara'ya sonrada İstanbul'a geldi.

İlk albümünü 1981 yılında çıkaran Burhan Çaçan, Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım,İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi.

Burhan Çaçan; Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli Sinema filmlerinde rol aldı.