Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlandı. Sevgisi camiye sığmadı 

Birbirinden önemli eserleri Türk Halk Müziği'ne kazandıran Burhan Çaçan dün sabah yürüyüşünün ardından evinde fenalaşıp kalp krizi geçirmiş, yapılan müdahalelere rağmen hayata veda etmişti.

Ünlü müzisyenin ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Dostları Çaçan'a veda etmek için Fatih Camisi’nde hazır bulundu.

Burhan Çaçan'ın dostları ve Ağrılı hemşerilerinin uğurlamak için erken saatte bir araya geldiği Fatih Camii'nde sanatçının oğulları Kutsal ve Furkan Çaçan taziyeleri kabul etti.

Burhan Çaçan'ın oğlu Kutsal Çaçan taziyeleri kabul etti.

Eşinin vefatıyla yıkılan Yasemin Çaçan çevredekilerin yardımıyla ayakta durmaya çalıştı.

CAMİ AVLUSUNDA İZDİHAM!

Sanat camiasından Ferman Toprak, Nuri Alço, Ahmet Selçuk İlkan ve Selami Şahin gibi isimlerin katıldığı cenaze töreni öncesi Burhan Çaçan'ı uğurlamaya gelen sevenlerinin oluşturduğu camii avlusunda kalabalık nedeniyle kimi zaman izdiham yaşandı.

Oğulları Kutsal ve Furkan Çaçan'ın kimi zaman tabut başında gözyaşlarını tutamadığı tören sonrası ünlü sanatçı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası tekbir ve dualar eşliğinde Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇOK ERKEN BİR VEDA

Usta sanatçının ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Dostları ve sevenleri Burhan Çaçan'ın ardından duygularını dile getirdi:

* İbrahim Tatlıses: Sevgili kardeşim Burhan Çaçan'ın vefat haberini sabah TV'den öğrendim. Saygın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. Mekanın cennet olsun Burhan'ım.

* Belkıs Akkale: Burhan Çaçan kardeşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Devrin daim olsun kardeşim.

* Şehrazat: Ailemizin ve sanat camiasının başı sağ olsun.

* Ferdi Tayfur: Burhan Çaçan’a Allah’tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Mekânı cennet olsun.

* Seher Dilovan: Değerli meslektaşım hayata gözlerini yummuş. Kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.

* Mahmut Tuncer: Acım tarifsiz. Kardeşim Burhan Çaçan’ı kaybettik.

* Alişan: Sene 1989, 13 yaşındayım... Kasetlerini dinleyip her şarkısını ezberlediğim iki ustadan birisidir Burhan Çaçan... Çakıl Gazinosu’nda sahnesi var ve annem babam beni oraya götüreceklerini söylediklerinde heyecandan uyuyamamıştım günlerce... Burhan Çaçan’ı canlı görecektim, onunla sohbet edip belki sesimi bile dinletecektim... Tanıdıklarımız vasıtasıyla kulisine girip bir de fotoğraf çektirmiştim ki, dünyalar benim olmuştu... Hatta bir Gülhane konserinde kendisine vokallik yapmıştım 100 bin kişinin önünde, dev orkestrasıyla ve TRT canlı yayınlamıstı... Yıllar, yıllar sonra tv programımda ağırlamıstım kendisini ve bu fotografı gösterip bir kez daha gururlanmıştım, örnek aldığım sanatçıyı ağırlamaktan... O kadar üzüldüm ki ,haberi aldığım zaman... Çok iyi biriydi ve gerçekten gelmiş geçmiş en iyi seslerden bir tanesiydi Burhan ağabey... Önce ailesine, sonra sevenlerine bizlere sabırlar ve başsağlığı diliyorum...Mekanın cennet olsun ağabey...Allah rahmet eylesin..Biz seni şarkılarınla, türkülerinle yaşatmaya devam edeceğiz...

* Ceylan: Ah Burhan abim, çok üzgünüm. Rabbim mekânını cennet eylesin.

* Ozan Orhon: Benim için özel insanlardan biriydi, sesiyle milyonları etkiledi. Kendisiyle birçok TV programına çıktım. Ah Burhan abim, mekânın cennet olsun.

* Bora Gencer: Çok üzgünüm. 18 yaşımda onunla tanıştığım “Geceler” şarkısını sizlerle paylaşıyor ve sabırlar diliyorum.

* Ferman Toprak: Burhan Çaçan ağabeyimizi kaybettik, mekânı cennet olsun.

* Muazzez Ersoy: Aldığım acı habere inanmak mümkün değil. Güzel dost. Rabbim ailene sabır versin.



BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

17 Ekim 1960 tarihinde Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya gelen Burhan Çaçan, TRT Erzurum Radyosu’nun 1978’de açtığı amatör sesler yarışmasını kazanarak müzik dünyasına adım attı.

Sanatçı, 1981’de “Sefa Geldin” adlı ilk albümünü çıkardı.

Çaçan daha sonra “Kızlar Çıktı Çayıra”, “Deh Deyin Kızlar”, “Ben Yarime Neler Alayım”, “İpek Mendil”, “Memik Oğlan”, “Ayaz Geceler”, “Yağ Yağmur”, “Vurun Dalgalar”, “Sen Nerdesin- Kış”, “Damla Damla”, “Senden Sonra”, “Çakmak Çakmağa Geldik”, “Mevlüt ve İlahiler”, “Neden Geldim İstanbul’a”, “Beni Anneme Götürün”, “Unutulmayanlar 1”, “Namussuz Ayrılık”, “İlahiler 99”, “Alınyazım”, “Türküleri Özledim”, “Gecenin Yarısı”, “Sus Dinle”, “Yalan”, “Sabaha Kadar”, “Zor Akşamlar”, “Bu Gece” ve “Bu da mı Yalan” adlı albümleri müzikseverlerle buluşturdu.

