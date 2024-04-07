Burkina Faso vatandaşı Türkiye'de kaçak çiftlik yaptı

11 Mart tarihinde İBB’nin tespitine göre Silivri ilçesi Kurfallı Mahallesinde bin metrekarelik bir alanda çiftlik inşa edildiği ortaya çıktı. Bu çiftliği inşa edenin ise Afrika ülkesi olan Burkina Faso’dan Mahamadou Bonkoungou olduğu ortaya çıktı.

Birgün'den İsmail Arı'ının haberine göre, İBB’nin tespit ettiği imarsız, ruhsatsız çiftlik için Silivri Belediyesine gönderdiği yazıda “Silivri ilçesi Kurfallı Mahallesi’nde başkanlığımız teknik elemanlarınca yapılan kontrolde yaklaşık 1000 bin metrekarelik konaklama amaçlı yapı, havuzu ve zemin terası bulunan kafeterya, personel için tek katlı prefabrik evler, jeneratör odası, güvenlik kulübesi ve home office olduğu görülen tek katlı yapı, ahır, kümes, golf sahası ve basketbol sahası gibi yapılar tespit edilmiştir” denildi.

İNCELEME YAPILMASI İSTENDİ

Çiftlik yapılan arazinin imar planı olmadığı, araziye inşa edilen yapıların ise ruhsatsız olduğuna dair vurgu yapılan metinde, 31 Mart öncesinde MHP’de olan Silivri Belediyesine yazılan yazı ise şu şekilde:

“Yapılan incelemede söz konusu bölgenin plansız alanda kaldığı ve Mekansal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS) yapılan sorgulamada bahse konu yere ilişkin düzenlenen herhangi bir ruhsat bulunmadığı görülmüş olup 3194 sayılı İmar Kanunu, mer’i imar planı, imar mevzuatı iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuat ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda başkanlığınızca yerinde ve imar işlem dosyasında incelenme yapılması, yapılan yasal işlemlerin sonucundan onaylı evrak suretleriyle birlikte Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunu rica ederim”

BEŞTEPE’DE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Kaçak çiftliğin sahibi olan Mahamadou Bonkoungou’nun geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe Saray’ında görüştüğü de ortaya çıktı. Bonkoungou’nun, altın ticareti başta olmak üzere birçok alanda faaliyet yürüten şirketinin olduğu öğrenildi.