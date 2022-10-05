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İnanılır gibi değil. 8 çocuk açlıktan öldü

Burkina Faso’da terör örgütleri tarafından abluka altına alınan Soum ilindeki Djibo kasabasında 8 çocuk açlıktan yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 09:15
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Burkina Faso’da 8 çocuk açlıktan öldü. İnanılır gibi değil

İnanılır gibi değil. 8 çocuk açlıktan öldü
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AA'nın haberine göre, 26 Eylül’de Soum bölgesine yardım malzemesi taşıyan konvoya eşlik eden askerler ile terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmanın ardından örgüt mensupları bölgeyi abluka altına aldı.

Hiçbir gıda ürününün kalmadığı belirtilen bölgede 8 çocuk açlıktan öldü.

Hayatta kalan bölge sakinleri için, sosyal ağlar üzerinden #PontAerienPourdjibo ve #AgirPourDjibo #BurkinaFaso etiketleri ile yardım kampanyaları başlatıldı.

Bölgeye 26 Eylül’de asker eşliğinde gıda yarımı taşıyan 200 kamyonluk konvoya terör örgütü üyeleri saldırı düzenlemişti.

Saldırıda 27 asker hayatını kaybetmiş, 50 sivil kaybolmuştu.

Sık sık terör saldırısını yaşandığı ülkede, 30 Eylül’de ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Yüzbaşı Traore olduğunu duyurmuştu.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve IŞİD bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda saldırı düzenliyor.

Resmi verilere göre, 2015 ila Aralık 2021 arasındaki saldırılarda 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

 

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