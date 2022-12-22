Büro Memur-Sen’den asgari ücret açıklaması: Memur maaşlarında meydana gelen kaybın büyümesine fırsat verilmemelidir

Büro Memur Sen, 8 bin 506 TL olarak açıklanan yeni asgari ücrete ilişkin yazılı açıklama yaptı. Büro Memur Sen’in yaptığı yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“ASGARİ ÜCRETTEKİ 2010-2023 YILLARI ARASINDAKİ ORANSAL ARTIŞ YÜZDE 1376, AYNI DÖNEMDE EN DÜŞÜK DEVLET MEMURU AYLIĞINA ORANSAL OLARAK İSE YÜZDE 598 ARTIŞ YAPILMIŞTIR”

“2010-2022 yılları arasında asgari ücrete oransal olarak yüzde 854 artış yapılmıştı. Asgari ücrete son yapılan yüzde 54,5 oranında zamla net asgari ücret 8500 TL’ye çıkarılmıştır. Bu artışla birlikte asgari ücretteki 2010-2023 yılları arasındaki oransal artış yüzde 1376’ya çıkmıştır. Aynı dönemde (2010-2022 Yılları arasında) en düşük devlet memuru aylığına (hizmetli) oransal olarak yüzde 598 artış yapılmıştır. Devlet memurlarına son yıllarda yapılan maaş artış oranları asgari ücrete yapılan artışlarla kıyaslandığında çok düşük kalmıştır. (Asgari ücret: yüzde 854, en düşük devlet memuru maaşı ise yüzde 598 artmıştır.)

2023 yılı ocak ayında devlet memuru maaşlarına yapılacak zam için seyyanen zam artı asgari ücrete yapılan yüzde 54.5 oranı esas alınarak, yüzdelik zamma ilave edilmek suretiyle memur maaşlarında meydana gelen kaybın büyümesine fırsat verilmemelidir.”

“KAMU GÖREVLİLERİNİN ALIM GÜCÜ YÜKSELTİLMELİDİR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a asgari ücret artışı konusunda teşekkür eden Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan belirlenen ücrete ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Artış kriterlerinin kamu görevlileri için de uygulanmasını istiyoruz. Kamu görevlileri için oransal zammın yanında seyyanen zam ya da taban aylığa artış talep ediyoruz. 1 Temmuz itibariyle en düşük devlet memuru maaşının 8119 TL. Asgari ücrete yapılan yüzde 54.5’lik artış esas alınarak yüzdelik zamma ilave edilmek suretiyle seyyanen zam yapılmalı kamu görevlilerinin alım gücü yükseltilmelidir.”