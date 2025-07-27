Bursa alev alev! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'daki yangının acı boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır ve İğdir ile Osmangazi'nin Avdancık köyündeki çamla bezeli ormanlık alandan geriye kül yığınları kaldı.

Yangının enerjisi, sabaha karşı rüzgarın etkisini azaltmasıyla büyük oranda düştü.

Ancak bölgede zaman zaman alevlenmeler yaşanırken, rüzgarın yeniden alevleri tetiklemesi ihtimaline karşı, orman, itfaiye ve belediye ekipleri müteyakkız durumda.

Gece boyunca 1777 personel ve 688 araçla aralıksız sürdürülen yangını kontrol altına alma çalışmalarında günün ağarmasıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı.

GECE BOYUNCA MÜCADELE SÜRDÜ

Bursa'da 100 hektardan fazla alanı küle çeviren 3 köyde 485 hanedeki 1765 kişinin tahliye edilmesine sebep olan yangın ekiplerin gece boyunca canlı başla mücadelesi sonrası büyük ölçüde söndürüldü. İğdir ve Narlıdere köylerinde İHA ekiplerinin kaydettiği dron görüntüleri çamla bezeli ormanlık alanın griye döndüğünü gösteriyor.

Bin civarında kamu, belediye ve gönüllülerin katıldığı gece boyunca söndürme çalışmalarının ardından alevler bastırıldı. Söndürülen ormandan geriye ise tüten görüntü ve griye dönüşmüş çam ağaçları kaldı.

BAKAN BÖLGEDE İNCELEME YAPACAK

Gece boyunca Bursa'da kriz merkezinin başında çalışmaları yönlendiren Ulaştırma ve Altyapi Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun helikopterle bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.

Öte yandan gün içinde yeniden fırtına ve lodos ile tüten ormanların yanması ve başka noktalara sıçrama ihtimaline karşı da ekipler sürekli bölgede teyakkuz halinde bulunuyor.

Osmangazi ilçesine bağlı boşaltılan Avdancık köyünde de yangının yerleşime yönelmeden önünün kesildiği öğrenildi.

BAZI YOLLAR YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Ayrıca, Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisinde meydana gelen orman yangını nedeniyle dün saat 23.00 civarı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrımı-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.

"DAHA İYİ HABERLER ALACAĞIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki yangınla ilgili, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yangın Harekat Merkezi'nde bölgede devam eden çalışmalar ve son durumla ilgili Vali Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'dan son bilgileri aldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Ekiplerimizin ilk andan itibaren gösterdiği kahramanca mücadele neticesinde yangının enerjisi azaldı. İnşallah kısa zaman içinde daha iyi haberler alacağız" ifadelerine yer verdi.

Bursa'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı.

BİN 765 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bursa Valiliği'nden gece saatlerinde yapılan açıklamaya göre 480 hane, bin 765 vatandaş tahliye edildi.

Valilikten yapılan açıklamada "Gürsu ilçemizin kırsal mahallelerinde devam eden orman yangınları kapsamında yürütülen tahliye çalışmaları sonucu, Karahıdır 170 hane, 708 vatandaş, İğdir 220 hane, 600 vatandaş, Avdancık 90 hane, 457 vatandaş, toplam 480 hane, 1765 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları 1163 personel ve 496 araç ile aralıksız sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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