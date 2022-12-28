﻿Bursa İnegöl Belediyesi 11 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Bursa İnegöl Belediyesi, kaynak ustası olmak üzere 11 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 3 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
*TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMAK,
*AFFA UĞRAMIŞ OLSA BİLE DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR, ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR, MİLLİ SAVUNMAYA KARŞI SUÇLAR, DEVLET SIRLARINA KARŞI SUÇLAR VE CASUSLUK, ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA VE CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR İLE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARI ZİMMET, İRTİKAP, RÜŞVET, HIRSIZLIK, DOLANDIRICILIK, SAHTECİLİK, GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA, HİLELİ İFLAS, İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA, EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA, SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA VEYA KAÇAKÇILIK VE YÜZ KIZARTICI SUÇLARINDAN MAHKUM OLMAMAK, ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ OLMAK,
*40 YAŞINI GEÇMEMİŞ OLMAK,
*İŞ POZİSYONUNA UYGUN OLARAK ÇALIŞMAYA ENGEL TEŞKİL EDECEK HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU OLMAMAK,
*ESNEK VE VARDİYALI ÇALIŞMA ŞARTLARINA UYGUN OLMAK,
*11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI MYK BELGESİ, MEB ONAYLI USTALIK BELGESİ VEYA MESLEK LİSESİ KAYNAK BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK,
*EN AZ 3 (ÜÇ) YIL İŞ TECRÜBESİ VE MALZEME BİLGİSİNE SAHİP OLMAK,
*YÜKSEKTE ÇALIŞMAYA ENGEL DURUMUMU OLMAMASI,
*GAZALTI VE ELEKTRİK KAYNAĞI İLE ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLAN,
*EN AZ B SINIFI SÜRÜCÜ EHLİYETİNE SAHİP OLMAK,
*VASIFLI İŞÇİ SINIFINA MÜRACAAT YAPANLAR SÖZLÜ MÜLAKAT VE 2 SAATLİK UYGULAMALI ÇALIŞMAYA TABİ TUTULARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
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