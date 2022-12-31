﻿Bursa İnegöl’de icradan satılık tarla

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Bursa İl, İnegöl İlçe, ŞEHİTLER Mahalle/Köy, Elçi Mevkii, 116 Ada, 90 Parsel, 20/05/2021 Tarihli kıymet takdiri raporuna göre; Parsel düz, sulama imkanı olmayan ve derin toprak profiline sahiptir. Parsel yerleşim yerlerine yakın ve tüm sınırları ise şahıs arazileri ile çevrilidir. Yapılan araştırmada bahse konu arazi 1/25.000 Üst Ölçekli İnegöl Bursa Çevre Düzeni Planında ' Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kaldığı belirtilmektedir. Mevcut durumda parsel üzerinde tek yıllık ürün bulunmaktadır.

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