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Bursa İnegöl’de icradan satılık tarla

T.C. İnegöl İcra Dairesi tarafından Bursa İnegöl'de 6.800 m² tarla icradan satılacak.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 14:31
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Bursa İnegöl’de icradan satılık tarla

Bursa İnegöl’de icradan satılık tarla
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Bursa İl, İnegöl İlçe, ŞEHİTLER Mahalle/Köy, Elçi Mevkii, 116 Ada, 90 Parsel, 20/05/2021 Tarihli kıymet takdiri raporuna göre; Parsel düz, sulama imkanı olmayan ve derin toprak profiline sahiptir. Parsel yerleşim yerlerine yakın ve tüm sınırları ise şahıs arazileri ile çevrilidir. Yapılan araştırmada bahse konu arazi 1/25.000 Üst Ölçekli İnegöl Bursa Çevre Düzeni Planında ' Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kaldığı belirtilmektedir. Mevcut durumda parsel üzerinde tek yıllık ürün bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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﻿Bursa İnegöl’de icradan satılık tarla
﻿Bursa İnegöl’de icradan satılık tarla
Yeniçağ Anasayfa
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