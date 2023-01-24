﻿Bursa Jeotermal Enerji Turizm 7 işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yayımlanan ilana göre; Bursa Jeotermal Enerji Turizm, bünyesinde mali işler uzmanı, forklift operatörü, kalite yöneticisi, satış yöneticisi, satış temsilcisi, olmak üzere 7 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 6 Şubat 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Tercihen Mesleki Lise veya Teknik Liselerinden Mezun

*Tercihen Su veya İçecek Sektöründe En Az 5 Yil Tecrübesi Bulunan

*Kestel Ya Da Gürsu Bölgelerinde İkamet Eden

*İşkur'a Kayıtlı İşsiz Olan

*Vardiyalı, Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışmaya Engel Bir Sağlık Sorunu Bulunmayan

*Yoğun Çalışma Temposuna Ayak Uydurabilecek ve Gerektiğinde Fazla Mesaiye Kalabilecek

*Askerlik Hizmetini Tamamlamış

*Forklift Ehliyeti Bulunan

*Herhangi Bir Suçtan Dolayı Hüküm Giymemiş

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Özgeçmiş Formu

*Mezuniyet belge sureti