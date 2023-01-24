﻿Bursa Jeotermal Enerji Turizm 7 işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yayımlanan ilana göre; Bursa Jeotermal Enerji Turizm, bünyesinde mali işler uzmanı, forklift operatörü, kalite yöneticisi, satış yöneticisi, satış temsilcisi, olmak üzere 7 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 6 Şubat 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
*Tercihen Mesleki Lise veya Teknik Liselerinden Mezun
*Tercihen Su veya İçecek Sektöründe En Az 5 Yil Tecrübesi Bulunan
*Kestel Ya Da Gürsu Bölgelerinde İkamet Eden
*İşkur'a Kayıtlı İşsiz Olan
*Vardiyalı, Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışmaya Engel Bir Sağlık Sorunu Bulunmayan
*Yoğun Çalışma Temposuna Ayak Uydurabilecek ve Gerektiğinde Fazla Mesaiye Kalabilecek
*Askerlik Hizmetini Tamamlamış
*Forklift Ehliyeti Bulunan
*Herhangi Bir Suçtan Dolayı Hüküm Giymemiş
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Özgeçmiş Formu
*Mezuniyet belge sureti
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