Villada kaçak sigara üretimi: 2 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin imalat ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmada, bir villada Serkan C. (35) ile Gülten T.'nin (30), kompresörlü makaron doldurma makineleriyle makaronlara tütün doldurup, satış yaptıklarını tespit etti. Villaya düzenlenen baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Villadaki aramada, 2 elektrikli kompresörlü makaron doldurma makinesi, bu makinelere ait kompresör, 200'lük 3 bin 315 bandrollü kutu olmak üzere 663 bin boş makaron, 200'lük 211 bandrolsüz kutu olmak üzere 42 bin 200 bandrolsüz boş makaron, 28 bin 660 adet tütün doldurulmuş makaron, 341 kilogram bandrollü tütün ele geçirildi. Serkan C. ile Gülten T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Kaynak: DHA)