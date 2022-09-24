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Bursa Nilüfer’de icradan satılık daire

T.C. Bursa İcra Dairesi tarafından Bursa Nilüfer'de 160 m² daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 14:21
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Bursa Nilüfer’de icradan satılık daire

Bursa Nilüfer’de icradan satılık daire
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Bursa İl, Nilüfer İlçe, 5146 Ada, 1 Parsel, ODUNLUK Mahalle/Köy, ODUNLUK Mevkii, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, Eski Orhaneli Yolu ile Odunluk Caddesi arasında Her türlü alt yapısı ve çevre düzenlemesi tamamlanmış , havuz, kapalı otopark , spor , idari ve sosyal tesisleri bulunan , Güvenlikli, Prestij park sitesi içerisinde , 6 katlı , betonarme karkas inşaat tarzında yapılmış, bina dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyalı, blok girişi ferforje demir doğrama kapılı , bina içi merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplama, merdiven kovası duvarları saten badanalı , her bir katta 2daire olan, asansörlü, 10 yıllık(G) Blok apartmanının Birinci kat (3) bağımsız bölüm numaralı dairesidir. Kıymet takdirine konu olan daire salon , 4 oda , mutfak , banyo , tuvalet ebebeyin yatak odası banyo , antre, hol ve balkon mahallerinden ibaret brüt 190m2 , net 160m2 alanlı yerler antre , hol, mutfak , banyo , tuvalet ve balkonlar birinci sınıf seramik , salon ve odalar birinci sınıf laminat parke yer döşeme kaplaması , duvarlar banyo ve tuvalet duvarları seramik duvar kaplaması diğer mahal duvarları saten badana ,tavanlar dekoratif alçı tavan ve spot aydınlatmalı , daire giriş kapısı çelik , iç kapı doğramaları birinci kalite mobilya kapı , pencereler PVC plastik doğrama , mutfak tezgahı çimsiton , tezgah altı ve tezgah üstü dolaplar birinci sınıf mobilya dolaplardan ibaret ankastre mutfak , müstakil kombi sistem kaloriferli ısınmalı olup, halihazırda daire de borçlu oturmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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