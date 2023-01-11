Bursa Osmangazi SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre; Bursa Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), aile destek merkezi- eğitici ve koordinatör olarak olmak üzere geçici 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.



MÜRACAT KOŞULLARI

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

c) TC vatandaşı olmak,

d) Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden veya formasyon almış olması şartıyla Fen Edebiyat Fakültelerinden veya Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet alanlarının herhangi birinden lisans mezunu olması,

e) Son başvuru tarihi itibari ile 40 yaşından gün almamak, DOSYM tarafından yapılan Geçerli Kamu Personeli Seçme sınavlarından KPSS P3 puan türünden En Az-60-(Altmış) puan almış olmak,

f) Osmangazi ilçesinde ikamet ediyor olması,

g)Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlik ile ilişiği olmaması,

h) Başvurular şahsen belirtilen tarihler arasında Vakfa yapılacak olup e-mail ve posta yolu ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*KİMLİK FOTOKOPİSİ

*İŞKUR KAYIT BELGESİ

*SABIKA KAYDI.

*DİPLOMA ASLI VEYA MEZUNİYET BELGESİ,

*ÖZGEÇMİŞ

*NOFUS KAYIT ORNEGI

*ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN GEÇERLİ KPSS SONUÇ BELGESİ,

*ASKERLİK DURUMUNU GÖSTERİR BELGE

*YERLEŞİM YERİ BELGESİ